Erdbeben in der Türkei und Syrien Zahl der Toten steigt - weitere Opfer unter Trümmern vermutet

In der kleinen, ebenfalls von Rebellen gehaltenen Stadt Azmarin nahe der türkischen Grenze wurden die Leichen von mehreren Kindern gefunden.

Heftige Nachbeben

Auf das große Beben der Stärke 7,7 folgten in beiden Ländern etliche Nachbeben - eines davon hatte laut Afad die Stärke 7,6. Beide Beben hatten ihr Epizentrum in der Provinz Kahramanmaras. Die Erschütterungen waren in mehreren regionalen Nachbarländern zu spüren, darunter im Libanon, im Irak sowie in Zypern und Israel.

Bulgarien schickt Rettungsteams und Hilfsgüter in die Türkei. Dabei geht es um medizinische Teams, 58 Feuerwehrleute sowie Technik und Zelte, wie die Minister für Verteidigung und für Inneres, Dimitar Stojanow und Iwan Demerdschiew, am Montag ankündigten. Zwei Transportflieger der bulgarischen Streitkräfte mit Helfern und Gütern an Bord starteten in der Hauptstadt Sofia in Richtung Adana im Nachbarland Türkei.