Taiwan ist von einer Reihe schwerer Erdbeben erschüttert worden.

Die Erdstöße erreichten eine Stärke von bis zu 6,8 auf der Richterskala – das Epizentrum lag 42 Kilometer nördlich von Taitung im Südosten Taiwans.

Im östlichen Landkreis Hualien wurden Häuser und Straßen beschädigt. Erdrutsche blockierten den Verkehr. Ein Zug entgleiste in Taitung, nachdem ein Bahnsteig eingestürzt war. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend ausgesetzt.

Im Ort Yuli kollabierte eine Brücke. Dort zerstörte das Erdbeben auch eine Grundschule, in die sich mehrere Menschen gerettet hatten.

O-Ton Lehrerin:

»Weil es in ihren eigenen Häusern ziemlich schlimm war, sind einige Eltern auf das Schulgelände gerannt, um sich während des Bebens in Sicherheit zu bringen.«

Laut Behördenangaben starb bei den Erdbeben mindestens ein Mensch, 79 wurden verletzt.

Auch am Montagmorgen kam es noch zu Nachbeben. Dennoch begannen in den betroffenen Gebieten umgehend Rettungs- und Aufräumarbeiten.

Die Erschütterungen der Erdbeben waren selbst in Taipeh zu spüren. In der Hauptstadt, etwa 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt, schwankten Gebäude.

Japan löste vorübergehend eine Tsunami-Warnung für Okinawa und andere südlich gelegene Inseln aus. Das Beben in Taiwan trat in nur sieben Kilometer Tiefe auf, dadurch wurde die Intensität verstärkt. Aufgrund der Lage Taiwans an der Grenze zwischen zwei Erdplatten ist der Inselstaat besonders erdbebengefährdet.