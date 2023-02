Mama Busra ist überglücklich, ihr Sohn ist am Telefon. Fünf Tage hatte die 75-Jährige nichts von ihm gehört, sie dachte, er sei bei dem Erdbeben in der Provinz Hatay ums Leben gekommen. Diesen Glücksmoment verdankt sie den Helfern vor Ort.

Murathan Adil, Soldat im Sondereinsatz

»Die alte Frau kam zu uns, als wir auf dem Trümmerfeld arbeiteten. Sie hatte ihr Telefon, ihren Ausweis und andere Habseligkeiten zu Hause in den Trümmern gelassen. Sie bat uns um Hilfe. Also gingen wir hin und brachten ihr die Sachen.«

Mit einem Bagger gelangte Murathan Adil an den Balkon von Busras Wohnung. Ein weiterer Rettungshelfer war bereits in das Gebäude gelangt und konnte eine Tasche mit den Habseligkeiten der Frau bergen. Gemeinsam brachten sie Busra ihre Sachen. Die Frau war nach dem Erdbeben in einem Behelfslager für Obdachlose untergekommen.

Doch dann die Enttäuschung: Der Handy-Akku ist leer. Also weiter abwarten.

Ein Mann in der Behelfsunterkunft bekommt die Szene mit und meldet sich: Er kenne ihren Sohn.

Murathan Adil, Soldat im Sondereinsatz

»Sie hat mit ihrem Sohn gesprochen. Gott sei Dank. Sie ist glücklicher. Ihr Sohn will kommen und sie abholen.«

Reporter:

»Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sie weinen sahen, während sie mit ihrem Sohn sprach?«

Murathan Adil, Soldat im Sondereinsatz

»Es war sehr emotional. Da fehlen einem die Worte. Möge Gott verhindern, dass so etwas noch anderen Menschen passiert.«

Mama Busra

»Es ist, als ob man mir die Welt geschenkt hätte. Als ich letztens im Krankenhaus lag, hat mein Sohn mich gewaschen und sich um mich gekümmert. Er brachte mir Essen. Er hat sogar seiner Frau gesagt, er würde sich um mich kümmern, wenn sie es nicht machen würde. Jetzt möchte ich meine Tochter finden.«

Die erreicht sie hoffentlich mit ihrem geladenen Telefon. Es ist eine der vielen positiven Geschichten, die Hoffnung machen. In den vergangenen Stunden gab es aber auch Berichte über Auseinandersetzungen in der Provinz Hatay, wie das Technische Hilfswerk mitteilte. Deutsche und österreichische Helfer vor Ort hatten ihre Arbeit zeitweise ausgesetzt. Bei vielen Menschen sei die Trauer in Wut umgeschlagen, weil die Hilfe nicht schnell genug vorankäme. Inzwischen nahmen die Retter ihre Arbeit unter dem Schutz des türkischen Militärs aber wieder auf.