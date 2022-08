Die Pegel in anderen Flüssen sind zurzeit ebenfalls niedrig und beeinträchtigen die Schifffahrt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist der Betrieb vielerorts bereits weitgehend eingestellt. In Emmerich – der nördlichsten Messstelle in Deutschland kurz vor der niederländischen Grenze – ist der Pegelstand derweil weiter gesunken. Er lag am Donnerstag auf einem Tiefstwert von minus drei Zentimetern. Das ist ein Zentimeter weniger als 24 Stunden zuvor.