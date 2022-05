Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Kann mal einer mit dem Stapler…da ist er schon.«

Erftstadt 10 Uhr morgens – Tibor Schady und sein Team nehmen die erste Spendenlieferung des Tages an – und hoffen, dass heute noch deutlich mehr ankommt.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Hier sind mit dabei Ventilatoren zur Bautrocknung, dann Kreppbänder und auch Blumentöpfe. Blumentöpfe braucht man jetzt nicht zwingend für den Wiederaufbau, aber wir haben auch ein paar Blümchen dabei, weil auch das Herz braucht manchmal ein bisschen frohen Mut.«

Seit der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr arbeitet Schady als Koordinator eines Spendenlagers. Hier können Flutopfer, die nicht ausreichend versichert waren, kostenlos Baumaterialien abholen.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Die größte Herausforderung ist, neue Spenden zu bekommen, tatsächlich. Wir haben Klassiker wie weiße Farbe, Elektromaterial, Fugenkleber beispielsweise oder grünen Rigips, wo wir sehr eng sind.«

Obwohl er selbst nicht von der Flut betroffen war, kündigte Shady seinen Job als Vertriebler und führte das Lager zunächst in Eigenregie. Mittlerweile hat der Arbeiter Samariter Bund das Lager übernommen und ihn als Leiter angestellt. Sich ausnahmslos um Flutopfer zu kümmern, betrachtet Schady als eine Art Sabbatical.

Alles, was im Spendenlager ankommt, landet per Video-Livestream direkt auf Facebook, damit die Betroffenen sehen, was verfügbar ist.

Tibor Schady , Koordinator Baustoffspenden NRW

»Da sind jetzt auch Blumentöpfe, die wir rausgeben heute Abend, genau wie Akkuschrauber, die wir mit im Angebot haben und auch Wasserkocher und Kaffeemaschinen sind mit dabei.«

Um 17 Uhr startet die Ausgabe der Spenden. Dann weiß Schady, ob heute die richtigen Sachen dabei waren.

Rückblende - Mitte Juli 2021. Anhaltender Starkregen verwandelt in Mittel- und Süddeutschland kleine Bäche zu reißenden Flüssen, das Jahrhunderthochwasser macht ganze Ortschaften dem Erdboden gleich. Allein in Nordrhein-Westfalen sterben 47 Menschen in den Fluten. Tausende Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Erftstadt gehört zu den am schwersten betroffenen Städten.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Wir sind jetzt auf der Bundesstraße, die halt komplett überflutet war. Das heißt, wir fahren gleich in den Ortsteil Erftstadt-Blessem rein, hier standen die Autos unter Wasser.«

»Hier sieht man noch Container vor der Tür, wenn man genau hinschaut, gibt es hier noch sehr , sehr viele Häuser, die auch neun Monate nach der Flut noch nicht bewohnt sind. Ja, da kommen natürlich immer Erinnerung hoch, immer, wenn man hier durch die Straßen fährt, wo viele Helfer im Einsatz waren, die verschiedenen Szenen, die verschiedenen Geschichten, die verschiedenen Schicksale, die hier waren. Das bewegt einen immer noch.«

Eines dieser Schicksale ist das von Familie Engels. Ihre Vorfahren haben die Burg Blessem vor mehr als 200 Jahren gekauft, heute werden hier Wohnungen vermietet.

Zwei Tage nachdem die Erft die Ortschaft überflutet hatte, reißt eine unterspülte Kiesgrube Teile des Anwesens mit sich, das gesamte Gelände steht unter Wasser – die Bilder gingen um die Welt, das Loch ein Mahnmal der Hochwasserkatastrophe.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Hi, na, wie schauts aus bei euch?«

Niklas Engels, Flutopfer

»Geht langsam vorwärts.«

Niklas Engels ist hier aufgewachsen. Er nimmt uns mit an den Rand der Abbruchkante.

Niklas Engels, Flutopfer

»Hier war das vorher noch gepflastert, es gab einen Parkplatz. Da war die alte Wohnung von meinem Vater, wo nur noch die Hälfte übrige ist. Das Gebäude ging ungefähr bis hier. Dann war hier ein kleiner Weg, der in den Garten führte. Und dann, neben diesem kleinen Weg waren dann nochmal drei Carports, die hier standen, oder drei Parkplätze. Hier stand vorher eine große Reithalle, mit Stallungen hinten dran.

Wenn man das sieht, ist das unvorstellbar, auch in der Nacht, in der wir evakuiert wurden, haben wir niemals damit gerechnet, dass das so ein Ausmaß annimmt. Auch am nächsten Morgen sind wir nochmal zurückgekommen, weil wir dachten, wir könnten noch ein paar Sachen rausholen. Dann fing es schon an, dass hinten die ersten Sachen weggebrochen sind. Da kann man wirklich nur froh sein, dass hier keiner ums Leben gekommen ist.«

Mittlerweile wohnen hier auf der Burg wieder Mieter, doch nicht alle Schäden sind behoben. Tibor Schady vermittelt freiwillige Helfer, die bei der Renovierung Hand anlegen.

Tibor Schady , Koordinator Baustoffspenden NRW

»Alles klar, ich sag Tschö «

Niklas Engels, Flutopfer

»Ja, vielen Dank.«

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Viel Erfolg, nicht aufgeben.«

Nach dem kurzen Besuch in der Burg Blessem steht nun der nächste Punkt auf Schadys straff getacktetem Tagesplan.

Tibor Schady , Koordinator Baustoffspenden NRW

»Wir fahren jetzt wieder ins Baustoffspendenlager und da kriegen wir gleich eine große Lieferung an Farbe.«

Reporterin

»Das ist ja schon stressig, oder?«

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Ja, das ist so der Tag. Schauen wir mal, was da noch kommt.«

In Erftstadt-Blessem soll in den kommenden Jahren ein Überschwemmungsgebiet entstehen. Doch das braucht Zeit: Die Stadt rechnet damit, dass die Renaturierungsmaßnahmen zehn bis 15 Jahre dauern werden.

Zurück beim Baustoffspendenlager – eigentlich sollte der angekündigte Lkw mit der Großspende schon da sein. Kommt jetzt endlich die ersehnte weiße Farbe?

(kurz freistehen: Warten)

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Hi, wo bleibt mein Lkw?«

»Der müsste eigentlich gleich kommen.«

Doch noch fehlt von der Lieferung jede Spur.

Endlich.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Du bist wieder da. Super, toll. Wir warten dringend drauf. Schön, dass du hier bist. Wir danken euch, nur so ist es möglich, dass wir den Flutbetroffenen kostenfrei Baustoffe zur Verfügung stellen können. Gucken wir uns mal an, weiße Farbe – ein Traum.«

Ohne die Spenden von Baufirmen und Privatleuten würde das Spendenlager nicht funktionieren.

Reporterin

»Sind Sie erleichtert, dass die Farbe da ist?«

Meni Dünkelmann, Helferin

»Ja, total. Das ist für uns das Gold im Malerbereich. Immer wenn Farbe kommt, dann freue ich mich mega, weil ich genau weiß, wenn heute Abend die Flut-Betroffenen kommen, dann wird die total schnell weg sein. Ich bin total happy.«

Noch sind es fünf Stunden bis zur Öffnung. Für Schady ist das allerdings keine Zeit für eine Pause.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

"So, wir fahren jetzt zum Holger und da schauen wir uns mal an, wie es bei ihm zuhause ausschaut. Der holt sich auch hier und da mal Material von uns was er braucht, vor allem zum Heizen.”

Schady trifft Holger Kraemer mitten bei den Renovierungsarbeiten an.

Holger Kraemer, Flutopfer

»Sie sehen ja, das ist alles noch nass hier unten drunter, das ist alles noch nass, hier, sehen Sie, dass ist alles, wenn ich das hier noch wegmachen würde, dann kann man das richtig sehen. 98/99 habe ich selber gebaut, mit Helfern und so, die Fliesenarbeiten, habe ich alles selber gemacht, ja, tut weh. Aber, es geht nicht anders, es ist alles nass darunter und es stinkt nach Öl. Deswegen muss es raus.«

Wände, Böden, Heizung – alles von den Fluten beschädigt oder zerstört. Kraemer hat Geld aus einem staatlichen Hilfsfonds bekommen, aber die Renovierung seines Zuhauses kann er mit den20.000 Euro vom Staat nicht ansatzweise abdecken. Ohne Spenden und Helfer würde es hier wohl noch ganz anders aussehen.

Holger Kraemer, Flutopfer

»Wir hatten kein Werkzeug mehr, gar nichts mehr, wir mussten alles neu kaufen, von der Schraube angefangen bis zur Maschine. Ich hab mir einen Kredit aufgenommen, davon zahle ich das auch.«

Reporterin

»Und von der Versicherung kommt da nichts?«

Holger Kraemer, Flutopfer

»Nein, ich bin ja kein Elementarversicherer. Ist so.«

Laut eigener Aussage wollte Kraemers Versicherung mit ihm keine Elementarversicherung abschließen, die für solche Schäden aufkommen würde. Die Begründung: Er lebe in einem Gebiet mit zu großer Hochwassergefahr. Neben den finanziellen Sorgen verfolgt ihn auch die Flutnacht immer noch.

Holger Kraemer, Flutopfer

»Ich kann auch noch nicht schlafen, ich nehme noch jeden Tag Schlaftabletten. Das Wasser kommt und ich stand hier unten, da kam das Wasser aus der Hebeanlage raus, dann wollte ich eine Pumpe holen und da kam mir das Wasser schon entgegen.«

Krämer filmte die Überschwemmung in seiner Straße.

Holger Kraemer, Flutopfer

»Bis Unterkante der Dachabdeckung stand das Wasser, hier war alles voll. Was meinen Sie was wir... Nicht von hinten, wie wir gedacht haben, es kam von der Straße, hier waren alle Häuser betroffen. Es war zum Weinen.«

Tibor Schaby und seine Kollegen begleiten Kraemers Kellerrenovierung schon lange und wollen ihm in den nächsten Tagen ein Helferteam vorbeischicken. Das Wichtigste für den Hausbesitzer ist, dass im nächsten Winter seine Heizung wieder funktioniert.

Zurück im Spendenzentrum – kurz vor der Öffnung.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Die Karla macht gerade Pause. Es sei ihr gegönnt, sie ist auch seit 7:30 Uhr hier. Hier ist jetzt gut aufgeräumt worden, man sieht die Teppiche sind neu sortiert, hinten die Duschtassen sind ausgepackt worden und die Spiegel, die gekommen sind.«

Die letzten Spenden des Tages kommen an.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Sehr schön. Kümmert ihr euch ums Auspacken?«

Helferin

»Ja.«

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Perfekt.«

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»So, kommen wir alle mal ein bisschen zusammen bitte.«

Kurz vor 17 Uhr: Es ist der Zeitpunkt, auf den alle Helfer über den Tag hingearbeitet haben.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Wie spät haben wir?«

Helferin

»Drei vor.«

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Dann viel Spaß und danke, dass ihr da seid.«

Die ersten Betroffenen sind schon da. Nur wer ein offizielles Dokument der Stadt hat, dass das Eigenheim von der Flut betroffen ist und nur wer nicht elementar versichert ist, kann hier kostenlose Spenden zum Wiederaufbau abholen.

Flutopfer

»Wasserkocher. Ich habe nichts mehr, nach einem Wasserkocher wollte ich mal gucken. Ich habe alles weg. Ich habe noch keine elektrischen Geräte, nichts richtig, ich bin allein, kann ich gar nicht drüber sprechen.«

Vanessa Breiden hofft heute auf Farben und Tapeten. Die Kinderzimmer in ihrem überfluteten Haus sollen endlich wieder bewohnbar werden. Im Moment lebt sie mit ihrem Mann und den vier Kindern in drei Zimmern.

Vanessa Breiden, Flutopfer

»Meine Tochter hat eine zeitlang immer gesagt, Mama, gehen wir einkaufen, wo wir bezahlen müssen oder können wir umsonst einkaufen? Dann habe ich gesagt: Warum? Ja, dann kann ich mir ja noch eine Kleinigkeit mehr aussuchen. Finanziell ist es schwierig, da ist das hier eine große Hilfe und Unterstützung.«

Neun Monate nach der Hochwasserkatastrophe bestimmt diese immer noch das Leben der Familie. Die vierfache Mutter hat Angst, dass sie und alle anderen Flutopfer allmählich vom Rest der Republik vergessen werden.

Vanessa Breiden, Flutopfer

»Es kommen immer wieder neue Themen. Jetzt ist ja die Ukraine das große Hauptthema. Das ist schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm. Ich kann das auch verstehen, dass das im Vordergrund ist, aber dadurch verschwindet natürlich erstmal alles nach hinten erstmal. Das ist halt traurig, aber wie hier in Erftstadt bekommt man super Hilfe.«

Eigentlich sollte das Spendenlager heute um 19 Uhr schließen, doch immer noch stehen von der Flut betroffene Menschen an.

Tibor Schady, Koordinator Baustoffspenden NRW

»Die Betroffenen sind zufrieden. Wir haben Spenden bekommen, das ist ein guter Tag. Morgen fängt das Ganze wieder von vorne an: Wir suchen, wir sammeln und wir geben aus.«