Sie wollten sich gratis betrinken – und wurden am Ende mit verätztem Rachen im Krankenhaus behandelt: In einem Erfurter Klub ließ am Dienstagabend ein 25-Jähriger eine Flasche von der Bar mitgehen, die er für Kräuterlikör hielt. Er trank davon, und ließ die Flasche unter seinen Freunden herumgehen. Doch tatsächlich war darin kein Alkohol, sondern Reinigungsmittel – alle fünf Männer verätzten sich den Mund- und Rachenraum. Das teilte die Polizei mit .