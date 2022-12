Mit Licht und Schatten sollen künftig die Namen der Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU auf einen Platz vor dem Thüringer Landtag sichtbar werden. Das sieht der Siegerentwurf für die Gestaltung eines Erinnerungsortes am Parlament des Freistaats vor, der in Erfurt vorgestellt wurde. Das NSU-Trio wuchs in Thüringen auf und hatte sich in den Neunzigerjahren in Jena radikalisiert.