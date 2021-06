Polizeieinsatz in Erfurt Frau wollte Affen illegal verkaufen

In Erfurt hat die Kriminalpolizei einen Scheinkauf initiiert – und so eine Frau daran gehindert, drei Lisztaffen zu verkaufen. Erst in der vergangenen Woche waren der 44-Jährigen Weißbüschelaffen weggenommen worden.