Am späten Freitagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer Massenschlägerei, an der fast 20 Menschen beteiligt waren. Drei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Thüringer Polizei mitteilte .

Auslöser für die Schlägerei war offenbar eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremen. Eine Gruppe von 19 bis 23 Jahre alten Männern soll der Polizei zufolge volksverhetzende Aussagen getätigt und rechtsradikale Parolen skandiert haben. Gegen 23 Uhr wurden mehrere Passanten darauf aufmerksam und stellten die Männer zur Rede.