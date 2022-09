Traurige Nachrichten aus dem Erfurter Zoo: Im Abstand von wenigen Tagen sind dort zwei Geparden verendet. Die 2018 in Erfurt geborene Ashanti wurde bereits am vergangenen Mittwoch tot im Gehege gefunden, wie eine Sprecherin des Thüringer Zooparks Erfurt am Dienstag mitteilte. Die knapp 13 Jahre alte Gepardenmutter Sima sei am Montag gestorben.