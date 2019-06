Erkrath Grundschule brennt - zwei Feuerwehrleute verletzt

In einer Grundschule in Erkrath ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, zog dichter schwarzer Rauch durch die umliegenden Straßen. Die halbe Schule in dem nordrhein-westfälischen Ort brannte, hohe Flammen loderten aus dem Dach.

In der Nacht waren rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz im Einsatz. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt, einer von ihnen musste ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten an der Grundschule Sandheide werden voraussichtlich noch den ganzen Sonntag andauern.

Die Bewohner von Erkrath und umliegender Orte wurden aufgefordert, Fenster und Türen nicht zu öffnen. Die Brandursache war noch unklar. Mehr Einzelheiten gaben die Behörden nicht bekannt

In der Nacht zum Samstag war es bereits zu einem Brand in der Carl-Fuhlrott-Hauptschule in Erkrath gekommen. Passanten hatten Flammenschein im Gebäude gesehen und den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr Erkrath berichtete.

Die Einsatzkräfte konnten dieses Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nach ersten Ermittlungen waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen und hatten den Brand gelegt. Sie verwüsteten demnach auch den Klassenraum. Der Schaden dort beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht, ist noch nicht bekannt.