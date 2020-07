Unglück in Russland Ermittler sehen Lawine als Ursache für mysteriösen Tod von Wanderern

1959 starben neun Skiwanderer unter merkwürdigen Umständen am Djatlow-Pass: Man fand sie in einem Wald nahe ihrem Lager, am Körper trugen sie nur Nachtwäsche. Nun ist der Fall angeblich aufgeklärt.