Es ist eine Win-win-Situation: Hopfenbauer Josel Wimmer erntet neben Hopfen inzwischen auch Solarstrom. Über seinem Feld bei Au in der Hallertau sind auf rund 1,3 Hektar Fläche Solarpanels einer Fotovoltaik-Anlage angebracht, die in der Spitze bis zu 250 Haushalte jährlich mit Solarstrom versorgen soll.

Josef Wimmer, Hopfenbauer:

Es war schon eine Herausforderung, und es ist auch, ich denke mal, für die Zukunft, für meinen Betrieb, also dass der für die Zukunft gerüstet ist, gerade in Zeiten vom Klimawandel und fehlenden Niederschlägen, dass man einfach noch mal eine zweite Einnahmequelle hat.

Der Klimawandel setzt auch den Hopfenbauern zu. Sie befürchten in Zukunft noch mehr Ernteausfälle aufgrund fehlender Niederschläge und extremer Hitzewellen. Die Solarpanels erzeugen nicht nur Strom, sondern bilden auch ein Dach: Das spendet Schatten und sorgt dafür, dass die Pflanzen weniger Stress haben und die Verdunstung reduziert wird.

Josef Wimmer, Hopfenbauer:

Was man momentan an anderen Feldern sieht, wo keine PV drauf ist, da werden zum Teil jetzt die Blätter von unten schon gelb. Der Hopfen hat Trocken-Stress. Der hat zu wenig Wasser. Ist jetzt in diesem Fall hier eigentlich nicht. Der Hopfen ist satt grün, der hat eine schöne gesunde Farbe. Es sieht gut aus.

Die PV-Anlage ist auf gut sechs Metern Höhe gebaut. Die Hopfenstangen wurden durch Betonpfeiler ersetzt, die als Stelzen für die Panels dienen. Eine statische Herausforderung für Bernhard Gruber: Der PV-Spezialist hat gemeinsam mit Wimmer das rund 1,5 Millionen teure Projekt umgesetzt. Er rechnet mit einer Lebensdauer der Anlage von rund 20 Jahren.

Bernhard Gruber, Fotovoltaik-Anlagenbauer:

Die Herausforderung ist zum einen an diesem Gerüst das Gewicht der Hopfen. Der Hopfen ist momentan, jetzt haben wir Juni, jetzt ist das noch nicht so üppig, aber die Pflanze wird sehr schwer, wächst noch viel stärker an. Und zum Zweiten kommt der Winddruck, die Windlast, von der man da spricht. Also im Falle von einem Sturm mit einer Stärke sechs oder sieben ist der Druck, der von oben auf den Modulen lastet, enorm. Das kommt also zusätzlich als Gewicht dazu.

Im August steht die erste Ernte des Hopfens seit Aufbau der PV-Anlage an. Dann zeigt sich, wie die Pflanzen auf die Umstellung reagieren. Das zweite Standbein ist dagegen schon jetzt stabil: Nach den aktuellen Berechnungen kann Wimmer mit dem Solarstrom ungefähr doppelt so viel erwirtschaften wie mit der Hopfenernte.