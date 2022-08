Erneut Randale in Berliner Schwimmbad Dutzende Jugendliche stürmen Sprungturm

Im Neuköllner Columbiabad wurde in der Nacht zu Montag im Kassenhaus eingebrochen. Die Einbrecher versuchten offenbar, einen Tresor aufzubrechen, das sei ihnen aber nicht gelungen, sagte der Polizeisprecher. Allerdings richteten sie schwere Schäden an, die am Montag repariert werden mussten, sodass das Bad erst später öffnen konnte.

Im Lauf des Sommers waren bereits drei größere Vorfälle, bei denen die Polizei in Freibädern eingreifen musste, bekannt geworden. Im Bad am Insulaner in Steglitz und im Neuköllner Columbiabad waren aus kleineren Streitereien zwischen Jugendlichen und jungen Männern heftige Tumulte entstanden. Wachleute mussten eingreifen, schließlich rückte jeweils ein größeres Polizeiaufgebot an.