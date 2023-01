Im Zuge der Energiekrise ist das Wasser in vielen Schwimmbädern kälter geworden. Nun haben die ersten Bäder die Temperaturen wieder angehoben. In den Hallenbädern in den Ruhrgebietsstädten Kamen, Bönen und Bergkamen, aber auch in Trier in Rheinland-Pfalz und im saarländischen Neunkirchen hat die Wassertemperatur jetzt wieder ihr altes Niveau. Die Stadtwerke München haben in zwei Bädern bereits Anfang Dezember die Temperatur wieder hochgeregelt.