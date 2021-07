Lebensgefahr im Wasser Wie kann ich Menschen vor dem Ertrinken retten?

Mehr als 380 Menschen sind 2020 in Deutschland bei Badeunfällen gestorben. Vor allem Kinder ertrinken meist still und unbemerkt. Wie erkenne ich einen Notfall? Und was ist zu tun? Antworten vom DLRG Grömitz.