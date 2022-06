Erzbistum Köln Kardinal Woelki hat Corona

Auch der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer wurde positiv auf Covid-19 getestet. Wilmer begab sich laut einem Sprecher ebenfalls umgehend in Quarantäne. Woelki und Wilmer sagten aufgrund ihrer Infektion ihre Teilnahme am Ständigen Rat der Bischofskonferenz an diesem Montag in Berlin ab.