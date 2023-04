Rückschlag für Reformprojekt Vatikan verbietet Laien Beteiligung an Bischofswahl in Paderborn

Der Vatikan spricht ein Machtwort: In Paderborn dürfen sich katholische Laien nicht an der Wahl des neuen Erzbischofs beteiligen. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die mehr Demokratie in der Kirche wollen.