Ein ehemaliger Erzieher ist in Australien wegen 1623 Kindesmissbrauchsdelikten an 91 Kindern angeklagt worden. Dazu gehörten 136 Fälle von Vergewaltigung und 110 Fälle von Geschlechtsverkehr mit einem Kind unter zehn Jahren, teilte die Nationalpolizei am Dienstag mit. Der heute 45-Jährige soll die Straftaten zwischen 2007 und 2022 in Brisbane, Sydney und im Ausland begangen haben. Die Opfer, sagte die Australian Federal Police (AFP), seien allesamt präpubertäre Mädchen gewesen.