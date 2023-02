Ein schweres Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat in der Nacht zahlreiche Gebäude zum Einsturz gebracht und Menschen unter sich begraben. Mehrere Städte und Provinzen sind in der türkisch-syrischen Grenzregion betroffen.

Die Behörden sprachen am Montagmorgen allein auf türkischer Seite von 284 Toten und mehr als 2300 Verletzen. Die Zahl der offiziellen Todesopfer stieg aber stündlich.

Das ganze Ausmaß der Zerstörungen wurde nach Sonnenaufgang deutlich. Einsatzkräfte begannen vielerorts damit, nach Verschütteten zu suchen, die in der Nacht von dem Beben überrascht wurden.

Ihsan Cetintas, Anwohner:

»Ich habe geschlafen, als meine Frau mich plötzlich weckte. Das Beben war sehr stark, sehr beängstigend. Wir hörten Lärm von überall her. Es dauerte fast zwei Minuten, bis es aufhörte.«

Das Rote Kreuz mobilisierte Rettungskräfte und forderte die Menschen auf, beschädigte Häuser zu verlassen. Der türkische Innenminister rief die Menschen auf, möglichst keine Handys zu benutzen, um das Netz nicht zu überlasten und vorrangig Verschüttete erreichen zu können.

Auch im Nachbarland Syrien sind viele Städte in den Provinzen Hama, Aleppo und Latakia betroffen. Die Behörden melden bislang mehr als 230 Tote.

Im Nordwesten des vom Bürgerkrieg geplagten Landes leben etwa vier Millionen Menschen. Viele von ihnen leben in baufälligen Verhältnissen mit schlechter medizinischer Versorgung. Rettungskräfte berichteten, dass die Krankenhäuser schnell mit Verletzten überfüllt waren.

Das Erdbeben, dessen Epizentrum etwa 90 Kilometer nördlich der syrischen Grenze lag, hatte nach Angaben des deutschen Geo-Forschungszentrums GFZ eine Stärke von 7,9. Es war Berichten zufolge noch in Kairo zu spüren, etwa tausend Kilometer vom Zentrum des Bebens entfernt.