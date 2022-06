Essen Schlägerei unter Clans – nur 24 Stunden nach letzter Massenschlägerei

Am Samstag hatte eine Schlägerei in Essen für Aufsehen gesorgt. Nur kurze Zeit später sind am selben Ort erneut rund 100 Menschen heftig aneinandergeraten. Die Polizei geht von einem Clan-Bezug aus.