Sturm zerstört Teile der Bühne Schwerverletzte bei Konzert von Casper und Marteria

Bei einem Open Air-Konzert der Rapper Casper und Marteria in Essen hat es einen schweren Unfall gegeben. Durch ein Unwetter mit schweren Regenfällen und starkem Wind stürzten gegen 21.20 Uhr offenbar Teile einer LED-Leinwand herab. Eine Sprecherin der Polizei Essen sagte dem SPIEGEL am späten Abend, dass 30 Menschen verletzt worden seien, einige von ihnen schwer. Zwei Menschen schweben demnach in Lebensgefahr.

Was genau zu den Verletzungen geführt hat und ob Zuschauer oder Bühnenpersonal verletzt wurden, war am späten Abend noch unklar. "Die Patienten werden versorgt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Zahlreiche Menschen hätten einen Schock erlitten.

Rund 20.000 Zuschauer haben das Gelände gegen 21.30 Uhr verlassen. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen. pic.twitter.com/Paji9x9JUr — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 31, 2019

Etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher waren auf dem ausverkauften Konzert am Baldeneysee in Essen. Das Konzert wurde nach dem Zwischenfall abgebrochen, das Gelände geräumt. Laut der "WAZ" berichteten Konzertbesucher von chaotischen Zuständen, sie hätten das Gelände im Dunkeln verlassen müssen. Laut der Polizeisprecherin wurden Shuttlebusse eingesetzt, um die Gäste vom Gelände zu bringen.