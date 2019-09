Schweden und Estland Kronprinzessin Victoria gedenkt Untergang der "Estonia" vor 25 Jahren

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit die Fähre "Estonia" sank. Bei Gedenkfeiern in Schweden und Estland gedachten Menschen anlässlich des 25. Jahrestages den Opfern der Katastrophe. An den Feiern nahmen unter anderem die schwedische Kronprinzessin Victoria, ihr Ehemann Prinz Daniel und die Regierungschefs der beiden Länder teil.

Aber auch 25 Jahre nachdem die "Estonia" sank, ist immer noch restlos nicht geklärt, warum. In der Nacht vom 27. auf den 28. September 1994 war sie von Talinn nach Stockholm unterwegs, als auf halber Strecke plötzlich Wasser in das Schiff eindrang. Bei Sturm und aufgewühlter See bekam die "Estonia" Schlagseite und sank schließlich innerhalb von nur knapp einer Stunde - und mit ihr Hunderte Menschen.

Für die meisten Passagiere und Besatzungsmitglieder kam jede Hilfe zu spät. 852 Menschen starben bei dem größten Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte, darunter mehr als 500 Schweden und fünf Deutsche. Nur von 94 Toten wurden die Leichen geborgen. Trotz anderslautender Versprechungen der schwedischen Regierung wurde das Wrack nie gehoben. Stattdessen wurde die Fähre per Gesetz zur Grabstätte für die verbliebenen Opfer erklärt. Mehr als 750 Opfer liegen bis heute mit dem Schiffswrack vor der Südküste Finnlands auf dem Grund der Ostsee.

Experten aus Estland, Finnland und Schweden machten 1997 in einem vielfach kritisierten Untersuchungsbericht ein falsch konstruiertes Bugvisier und seemännische Fehler der Besatzung als wichtigste Ursachen dafür aus, dass die 1980 vom Stapel der Papenburger Meyer Werft gelaufene Fähre so schnell sinken konnte. Unstrittig ist, dass die Bugklappe sich auf offener See öffnete und abriss - die Klappe war das einzige Schiffsteil, das nach dem Untergang geborgen wurde. Unmengen von Wasser strömten darauf schnell und ungehindert ins Autodeck. Damit hören die Klarheiten aber bereits auf.

Gab es eine Explosion?

"Die Untersuchung ist Schrott", sagte Jutta Rabe der deutschen Presseagentur. Die Journalistin recherchiert seit 25 Jahren und hat ein Buch mit neuen Erkenntnissen veröffentlicht. Sie ist überzeugt: Die Auto- und Passagierfähre kann nicht auf die im Untersuchungsbericht beschriebene Weise gesunken sein. Dagegen sprächen einfache physikalische Gesetze und der Fakt, dass unter dem Autodeck noch weitere Decks lagen. "Bei einem Wassereinbruch über das Autodeck hätten die Wassermassen erst die drei unterhalb des Autodecks liegenden Stockwerke fluten und die Luft verdrängen müssen, um das Schiff zu versenken."

Überlebende von diesen unteren Decks hätten einen anderen Hergang beschrieben, sagt Rabe: Das Wasser sei von unten gekommen. Es bleibe damit nur eine Schlussfolgerung: eine Beschädigung der "Estonia" unterhalb der Wasserlinie. Riss eine Explosion ein Loch in den Bug? Diese Theorie erhielt neues Futter, als eine Untersuchung im Auftrag der schwedischen Regierung zwei militärische Geheimtransporte auf der "Estonia" zumindest einige Tage vor der Katastrophe bestätigte. Opferverbände wollen deshalb wissen, ob der Schiffsrumpf noch intakt ist oder sich ein Loch darin befindet. Sie setzen dabei auf ein neues Verfahren in Estland, fordern eine neue internationale Untersuchung.

Im Juli hatte ein französisches Gericht Schadensersatzklagen gegen die deutsche Meyer Werft und den französischen Schiffsprüfer Bureau Veritas abgewiesen. Es liege kein Beweis für ein "schwerwiegendes Fehlverhalten" der beiden Unternehmen vor, urteilten die Richter. Damit blieb die Schuldfrage weiter ungeklärt.