So reiche der letzte Aktionsplan, den Griechenland eingereicht habe, selbst für die Erfüllung grundlegender Aufgaben nicht aus – darunter die strategische Planung der Grenzkontrollfähigkeiten, ein tragfähiger Personalplan oder eine Risikoanalyse, die alle nationalen Behörden einschließe und deren Zusammenarbeit organisiere. Athen sollte zudem »dringend« einen »nationalen Notfallplan für massenhafte Grenzübertretungen« beschließen, heißt es in dem Brief von Migrationsgeneraldirektorin Monique Pariat an den griechischen Zivilschutzminister Panagiotis Theodorikakos.