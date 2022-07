Drei Tage, nachdem der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geknackt wurde, hat sich der Gewinner in Dänemark gemeldet. Der Glückliche hatte seinen Lottoschein zerknüllt in einer Schublade abgelegt – und sich erst am Sonntag getraut, ihn zu überprüfen, wie die staatliche Lotteriegesellschaft Danske Spil am Montag in Brøndby mitteilte.