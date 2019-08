In der 200.000-köpfigen Gemeinde Siilinjärvi in Finnland leben seit letzter Woche 50 Millionäre mehr. Die Kleinstadtbewohner hatten sich an einem Tippschein beteiligt, den sie im örtlichen Supermarkt kauften. Gemeinsam räumten sie den Eurojackpot-Hauptgewinn in Höhe von 90 Millionen Euro ab.

Die finnische Zeitung "Iltalehti" rechnete vor, mit dem Jackpot der Tippgemeinschaft könnten auf einen Schlag die gesamten Schulden der Gemeinde abbezahlt werden. Die Gewinnsumme entspreche dem Betrag, der in Siilinjärvi jährlich an Steuern gezahlt werde.

Bevor die Gewinner jedoch entscheiden, wie sie ihren jeweiligen Anteil in Höhe von 1,8 Millionen Euro investieren, treffen sie sich am Freitag im Supermarkt von Jyrik Huttunen. Der Jackpot-Gewinn wird bei einem Kaffeekränzchen gefeiert - ein recht bodenständiger Start ins Millionärs-Dasein.

"Dieser Gewinn ist an eine gute Gruppe gegangen", sagte Verkäufer Jyrki Huttunen der finnischen Zeitung "Iltalehti". Er kenne viele der glücklichen Gewinner schon seit Jahren und freue sich, dass es Mitglieder seiner Gemeinde waren, die den Jackpot knacken konnten.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Jackpot in der europäischen Lotterie auf die Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden war. Einen so hohen Eurojackpot-Gewinn, hat es in dem skandinavischen Land noch nie gegeben.

Dank der Gewinnzahlen 15-18-19-41-42 und den beiden Eurozahlen 4 und 6 ging er am Freitag an die Tippgemeinschaft in Siilinjärvi. Die Kleinstadt liegt rund 400 Kilometer nordöstlich von der finnischen Hauptstadt Helsinki, in der die Gewinnzahlen gezogen wurden.