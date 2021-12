Im Arabischen Meer »Europa«-Kreuzfahrtschiffe melden mehrere Coronafälle an Bord

An Bord der Luxus-Kreuzfahrtschiffe »Europa« und »Europa 2« haben sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Betroffenen sollen nun in Dubai in Quarantäne gehen, eines der Schiffe bricht die geplante Reise ab.