Bei einem Unfall im größten Freizeitpark in Deutschland, dem Europa-Park in Rust bei Freiburg in Baden-Württemberg, sind nach Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt worden. Dabei handle es sich um fünf Artisten und zwei Besucher, die zum Großteil leicht verletzt wurden, hieß es. Drei der Akrobaten kamen zur Abklärung ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin am Abend mitteilte. Einem Parksprecher zufolge war ein Wasserbecken gerissen und daran befestigte Sprungtürme eingestürzt.