Bei einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer in der Lobby eines Hotels im Europa-Park in Rust in Baden-Württemberg ist Pfefferspray versprüht worden.

Zwei Beteiligte wurden verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Gaswolke sei durch die Eingangshalle gezogen – dabei seien 25 Menschen leicht verletzt worden.