»Der Wartungstunnel war furchterregend. Es war wie in einem Katastrophenfilm«, sagte eine Passagierin der Nachrichtenagentur PA. Eine Frau habe geweint, eine andere habe eine Panikattacke erlitten.

Die Reisenden trafen mit mehreren Stunden Verspätung in England ein. Außerdem fielen wegen des Vorfalls Verbindungen aus. Am Mittwochmorgen lief der Shuttle-Verkehr durch den Tunnel wieder normal. Fast 38 Kilometer des Eurotunnels, der das französische Calais mit Folkestone in Großbritannien verbindet, verlaufen unter dem Ärmelkanal.