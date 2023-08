Auf dem Rückflug habe der Flugbegleiter ihre entsprechende Bitte jedoch abgelehnt und gesagt, dass das gegen die Richtlinien der Fluggesellschaft verstoße. »Er hat mir nicht einmal in die Augen geschaut. Ich glaube, er war genervt, weil ich die Warteschlange aufhielt«, erzählte Williams »Insider«. Ihre einzige Chance sah Williams deshalb in dem Kauf aller 48 Packungen: »Ich sagte: ›Ich kaufe sie alle, damit Sie sie nicht servieren können. Es ist mir egal, wie viel es ist. Wenn ihr nicht bereit seid, mir zu helfen, ist das das Einzige, was ich tun kann.‹«