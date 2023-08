Vor wenigen Wochen erst hat die Schule in Nordrhein-Westfalen wieder angefangen, schon kommen die Schülerinnen und Schüler auf seltsame Ideen. In Euskirchen haben Fünftklässler extrem scharfe Maistortilla-Chips gegessen und dadurch einen medizinischen Großeinsatz ausgelöst. Notärzte und Polizisten rückten zur Gesamtschule an.