Es gab bereits Spekulationen, weil die begeisterte Pferdesportlerin beim Rennspektakel Ascot gefehlt hatte. Laut »Sun« erzählt »Fergie« in ihrem Podcast »Tea Talks with the Duchess and Sarah« von ihrer Erkrankung. Die neue Folge sollte eigentlich bereits am vergangenen Donnerstag erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber bis nach der Operation verschoben.

Brustkrebs ist Berichten zufolge die vierthäufigste Todesursache in Großbritannien. Jedes Jahr sterben demnach 11.500 Frauen und 85 Männer daran.