Exil-Iraner in Angst um Verwandte »Mit 13 war ich im Knast, weil ich auf einer Party war«

Wie geht es Iranerinnen und Iranern in Deutschland, die von hier aus zusehen müssen, wie ihre Familien in der Heimat in Angst leben, sich nicht mehr auf die Straße trauen oder verhaftet werden? Fünf Protokolle.