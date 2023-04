Mutmaßlich Methan entzündet Explosion in einem Milchbetrieb in Texas – 18.000 Rinder tot

In einem Kuhstall in den USA hat sich eine gewaltige Explosion ereignet. Rund 18.000 Tiere starben in dem Milchviehbetrieb, nachdem offenbar eine heiß gelaufene Maschine Methan entzündete.