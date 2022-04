Bei einer Explosion in einem Depot einer illegalen Ölraffinerie in Nigeria sind nach offiziellen Angaben in der Nacht mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück geschah im Bundesstaat Rivers im Nigerdelta. Die Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte der Öl-Kommissar der Region, Goodluck Opiah.