Extreme Dürre in Texas »Durchhalten und wie verrückt hoffen«

600 bis 700 Kühe werden aktuell auf der wöchentlichen East-Texas-Viehauktion verkauft. Der Großteil der Tiere landet allerdings nicht auf einer Weide, sondern beim Schlachter.

Paul Craycraft, East Texas Viehauktion

»Das ist nicht normal. Normalerweise werden vielleicht 40 Prozent der Kühe im Verkauf geschlachtet oder vielleicht 30 Prozent. In den letzten zwei Monaten wurden 75 Prozent geschlachtet. Sie gehen nicht auf die Ranch, weil es dort kein Gras gibt.«

Seit Mitte Juli ist fast ganz Texas von extremer Dürre betroffen. Für mehr als 23 Prozent des Bundesstaats wurde die höchste Warnstufe ausgerufen: Das heißt, es ist mit großen Verlusten von Weideflächen und Ernten zu rechnen durch die Wasserknappheit. Darunter leiden insbesondere die Viehzüchter: Die Weiden sind so vertrocknet, dass Rinder entweder kostspielig mit Heu und Trockenfutter zugefüttert werden müssen oder die Kühe verlieren an Gewicht und müssen frühzeitig verkauft werden.

Lee Hall, Viehzüchterin

»Mein Mann und ich züchten seit etwa 25 Jahren Rinder. Dieses Jahr hatten wir etwa 45 Tiere, und wir werden wahrscheinlich auf etwa 12 runtergehen müssen.«

Texas hat die größte Viehproduktion der USA: 14 Prozent des Rinderbestandes sind in dem Bundesstaat angesiedelt. Ökonomen zufolge werden sich die durch die Dürre bedingten Probleme in den kommenden Jahren auf den gesamten Rindfleischmarkt der USA auswirken: Frühzeitig geschlachtete Kühe können keine Kälbchen mehr zu Welt bringen. Und ein knapperes Angebot lässt die Preise in die Höhe schnellen. Auch Milch kann nicht in der gewohnten Menge und Qualität produziert werden.

Auf die East-Texas-Viehauktion kommen schon jetzt Einkäufer aus dem ganzen Land.

Paul Craycraft, East Texas Viehauktion

»Die Einkäufer von der Westküste kommen hierher, weil der Westen seit zwei Jahren in einer Dürre steckt – siehe Lake Mead – seit zwei Jahren in Folge. Dies ist das dritte Jahr. Sie haben also ihre Bestände so gut wie ausverkauft. Bei den Verkäufern im Norden ist es fast das Gleiche. Die Verkäufer von der Ostküste sind wegen der Regenfälle hier.«

Aber auch Niederschläge bringen den Viehzüchtern kaum noch Besserung. Im Südosten des Bundesstaates, unter anderem in Dallas, kam es nach plötzlichen heftigen Regenfällen zu gewaltigen Überschwemmungen, der ausgetrocknete Boden konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Den Farmern von Texas bleibt jetzt nur die Hoffnung auf bessere Zeiten:

Welsey Ratcliff, Ranchbesitzer

»Im Jahr 2011 gab es eine Dürre, und die Leute verließen die Branche. Sie kamen zurück. Ich meine, wir sind alle dumm, ich sage es mal so, weil wir dazu neigen, das zu mögen, was wir tun. Man muss also durchhalten und wie verrückt hoffen, dass sich die Situation bald ändert, damit der Gewinn steigt und nicht sinkt.«