Dieser Tempel ist normalerweise rundum von Wasser umgeben. Nicht so in diesem Jahr: Der Poyang, der größte Süßwassersee Chinas, der in der Jiangxi-Provinz im Osten des Landes liegt, ist ausgetrocknet wie noch nie. Seit über 70 Tagen hält die Rekordhitzewelle bereits an, und er ist bereits auf 1/5 seiner Größe geschrumpft. Das beeinträchtigt auch die Wasserversorgung der umliegenden Städte.

Zhang Daxian, Anwohner

»Letztes Jahr hatte der See Wasser. Ich weiß nicht, was dieses Jahr passiert ist, er ist so trocken. Dieses Jahr ist er seit anderthalb Monaten trocken... seit fast zwei Monaten. In der Vergangenheit ist das Wasser Mitte September zurückgegangen, aber dieses Jahr ist es seltsam, er ist schon Mitte Juli ausgetrocknet. So etwas habe ich seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen, zumindest nicht in den letzten zehn, zwanzig Jahren.«

Dass der See im Herbst und Winter Niedrigwasser hat, ist normal. Dafür nimmt er in den feuchten Sommermonaten wieder Wasser auf. Doch dieses Jahr ist der Wasserstand extrem früh so stark gesunken.

Zhang Daxian, Anwohner

»In der Vergangenheit war der Wasserstand normalerweise dort. Der höchste Stand ist hier. Letztes Jahr war er hier.«

Der Poyang-See hat eine große Bedeutung für die Gegend wegen seiner Rolle bei der Regulierung des Jangtse-Flusses. Er wird deshalb auch "Kidney Lake", also »Nieren-See«, genannt. Die Bauern in der Region, die auf das Wasser aus dem Fluss angewiesen sind, fürchten nun um ihre Ernte.

Obwohl für die nächsten zehn Tage Regen vorhergesagt ist, beschreibt das chinesische Landwirtschaftsministerium die Trockenheit als »ernsthafte Bedrohung« für das Land. Überall in der Volksrepublik werden daher spezielle Teams eingesetzt, um neue Wasserquellen zu erschließen oder gar Niederschläge künstlich zu erzeugen, indem Raketen oder Flugzeuge Wolken mit Chemikalien besprühen, sodass diese schneller abregnen. Letzteres ist aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich und dürfte angesichts der extremen Dürre nur zu allzu überschaubaren Ergebnissen führen.