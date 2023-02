Wie ist das zu erklären?

Wenn in Nordamerika Luft aus den Nordpolargegenden nach Süden vorankommt, gibt es auf dem Weg nichts, was sie aufwärmt, die Frostdröhnung kommt eins zu eins weiter südlich an. Man darf nicht vergessen, dass das bei diesem Ausbruch schockgefrostete Boston auf demselben Breitengrad liegt wie Rom. Bei uns passiert nichts Besonderes, wenn Luft vom Nordpol nach Süden vorankommt, weil Nord- und Ostsee in der Gegend rumliegen und die Luftmasse drastisch erwärmen auf dem Weg nach Süden. Wenn jemand beide Meere zuschütten würde, hätten wir Verhältnisse wie in den USA.