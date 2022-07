Rekord in Großbritannien möglich

Auch abseits von Südeuropa macht das Wetter Mensch und Natur zu schaffen. In Großbritannien hat das zuständige Met Office erstmals in seiner Geschichte eine Warnung vor so extremen Temperaturen herausgegeben. »Außergewöhnliche, möglicherweise rekordverdächtige Temperaturen sind am Montag und dann wieder am Dienstag möglich«, teilte das Met Office mit. »Dies wird wahrscheinlich zu weitreichenden Auswirkungen auf Menschen und Infrastruktur führen«, so die Behörde weiter. Schulen kündigten als Reaktion frühere Schließzeiten an. Statt Schuluniformen darf in einigen Schulen dann Sportkleidung getragen werden, Sportveranstaltungen werden verlegt.