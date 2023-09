Extremwetter in Südeuropa Rekordregen mit fatalen Folgen

Überschwemmungen auf der griechischen Insel Skiathos: Sintflutartige Regenfälle haben am Dienstag auf der Ferieninsel Straßen, Häuser, und Geschäfte geflutet. Der örtliche Flughafen musste schließen.

Das Sturmtief »Daniel« wütet seit Montag in West- und Mittelgriechenland und hat Hunderte von Notrufen ausgelöst. Die Hafenstadt Volos hat die Flut schon hinter sich – fürs Erste.

Vasilis Batsios, Selbstständiger:

»Ich bin 44 Jahre alt und habe so etwas noch nie gesehen. Wir wissen, dass es auf dem Pelion, in Zagora, viel regnet, aber hier gab es das noch nie. Der Fluss, der Sturzbach hat all den Schaden verursacht.«

Kostas Mitrainas, Bauarbeiter:

»Ich kam morgens hierher, um Kaffee zu trinken, und der ganze Ort war überschwemmt. Ich versuchte wie ein Irrer mit dem Auto wegzukommen.«

Die Wassermassen, die das Sturmtief »Daniel« seit Montagabend über Mittelgriechenland ausschüttet, übertreffen alle Vorhersagen. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnten bis zum Donnerstag örtlich bis zu 1500 Liter Regen pro Quadratmeter fallen – das wäre innerhalb von nur 72 Stunden deutlich mehr als die Menge, die in ganz Deutschland im Schnitt pro Quadratmeter im Laufe eines ganzen Jahres niedergeht.

Laut DWD hatten sogar die Wettervorhersagemodelle Probleme bei der Prognose – weil sie auf solche Extremniederschläge gar nicht ausgelegt sind.

Ein ähnliches Bild auch auf der anderen Seite der Ägäis, im Nordwesten der Türkei Dieses von der Regierung in Kirklareli veröffentlichte Video zeigt, wie Einsatzkräfte mit schwerem Gerät versuchen, Menschen aus den Fluten zu retten.

Luftaufnahmen zeigen die Folgen des Regens in zwei Stadtteilen der türkischen Millionenmetropole Istanbul. Mindestens zwei Menschen sind nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen.

Zuvor hatte Dauerregen in Spanien zu Überflutungen geführt. Die aktuellen Extremwetterereignisse – sind die Folge einer Großwetterlage über Europa. Über Deutschland liegt demnach ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet, um das die Luft sozusagen herum fließt. An dessen Flanken bilden sich Tiefdruckgebiete aus, die sich kaum vom Fleck bewegen – und Südosteuropa mit voller Härte treffen.