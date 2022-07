Im September vergangenen Jahres hatten Jäger innerhalb eines Tages 1423 Delfine in einen Fjord getrieben und anschließend getötet. Fotos der toten Tiere am Strand und des blutroten Wassers lösten in den sozialen Medien Entsetzen und Empörung aus. Die Umweltorganisation Sea Shepherd sprach von der größten Herde Meeressäuger, die auf den Färöern jemals bei einer einzigen Aktion gestorben sei.