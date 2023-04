Es gebe auch die Überlegung, dass die Polizeiinspektion Halle nach der Einarbeitung in die Akten auf die Eltern des vermissten Mädchens zugehe. Deren Hinweise könnten einbezogen werden. Die Eltern, die am Donnerstag auch zur Ausschusssitzung in den Landtag gekommen waren, hatten sich immer wieder dafür eingesetzt, dass der Fall von neuen Ermittlern angeschaut wird. Sie hegen die Hoffnung auf neue Ermittlungsansätze.

Der Innenausschuss befasste sich wiederholt mit möglichen Versäumnissen bei den Ermittlungen. Innenministerin Zieschang erklärte, wenn es Versäumnisse gegeben habe, müssten sie aufgeklärt werden.