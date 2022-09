Er habe ihr erst den Mund zugehalten, sie an den Schultern gepackt und sie schließlich in den Schwitzkasten genommen. Sein Unterarm habe an ihrem Hals gelegen. »Ich war so in Wut geraten, dass ich den Hals fest zudrückte.« Er habe gespürt, wie ihr Körper schwerer wurde. Sie ging zu Boden. »Ich dachte, sie ist ohnmächtig«, sagt er: »Ich wollte sie nicht töten.« Doch Maryam H. war tot.

In seiner Panik sei er auf die Idee gekommen, seine Schwester in einem Koffer nach Donauwörth zu bringen. In dem Koffer, den er am Morgen noch mit ihr am Berliner Alexanderplatz gekauft hatte. Doch es sei ihm nicht gelungen, sie in den Koffer zu legen, sagt er. Da habe er ihr mit einem Messer »einmal in den Hals geschnitten, damit sie hineinpasst«. In dem Moment sei sein Bruder ins Zimmer gekommen.