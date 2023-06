Getötete Backpackerin Simone Strobel Mordanklage gegen Ex-Freund fallen gelassen

In einem Park in Lismore im Nordosten des australischen Bundesstaats New South Wales war die unbekleidete Leiche der damals 25-jährigen Strobel gefunden worden. Die Erzieherin aus Unterfranken war sechs Tage zuvor vermisst gemeldet worden. Sie war zuletzt auf einem Campingplatz unweit des Fundorts untergebracht, zusammen mit ihrem Freund Tobias M. sowie einer weiteren Frau und einem Mann.