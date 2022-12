Saal-Umbenennung im Auswärtigen Amt Familie Bismarck greift Annalena Baerbock an

Erster Reichskanzler

Otto von Bismarck wurde 1871 der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches. Im Jahr zuvor hatte er bereits das Auswärtige Amt gegründet, deswegen erinnerte auch ein Gemälde im Bismarck-Saal an ihn. Immer wieder gab es Diskussionen über die Bedeutung Bismarcks.

Ursprünglich war Bismarck ein entschiedener Gegner einer außereuropäischen Expansion gewesen. An den ökonomischen Vorteil von Kolonien glaubte er nicht, doch er beugte sich dem innenpolitischen Druck. 1884 lud Bismarck ins Reichskanzlerpalais in der Berliner Wilhelmstraße, um ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Mächte in Afrika zu vereinbaren, die Kongo-Konferenz. Ihr Abschlussdokument vom Februar 1885 markiert den Beginn der Aufteilung Afrikas in Kolonien.