9000 verdächtige Stimmen für »Holly« Betrugsvorwürfe bei »Fat Bear«-Wahl in Alaska

Welcher Bär hat sich in der Lachs-Saison am meisten Speck angefuttert? Jedes Jahr steigt in Alaska der »Fat Bear«-Wettbewerb, Teilnehmer wählen ihren Favoriten. Diesmal gab es einen schlimmen Verdacht.