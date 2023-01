Einsatzkräfte haben damit begonnen, den Fechenheimer Wald in der Nähe von Frankfurt am Main zu räumen. Rund eintausend Bäume sollen hier gefällt werden, um die A66 auszubauen. Die Polizei fordert alle Menschen, die sich noch im Wald befinden, auf, das Gebiet freiwillig zu verlassen, wie die Beamten am Mittwochmorgen mitteilten. Alle übrig gebliebenen Aktivistinnen und Aktivisten wollen die Einsatzkräfte aus dem Wald bringen.