Was tun als Cowboy, wenn das Pferd müde ist? Dafür gibt es heutzutage den öffentlichen Nahverkehr – dachte sich offenbar ein Mann in Fellbach bei Stuttgart. Wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, ritt der Mann mit Cowboyhut und weißer Weste seelenruhig bis auf den Bahnsteig. Vor der Tür der wartenden Straßenbahn stieg er vom Pferd und führte es am Halfter hinein.