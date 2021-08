Feuer im Mittelmeerraum Brände gefährden antike Stätte Olympia

Die Feuerfront des »Alptraumbrandes« in Athen hat sich vorläufig beruhigt – nun lodern neue Flammen auf der Halbinsel Peloponnes. In den Waldbrandgebieten in der Türkei hat das Feuer ein Kohlekraftwerk erfasst.